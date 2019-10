'Mother': 'We kunnen leren van hoe Thailand dementie aanpakt'

Baan Kamlangchay: het klinkt als een gerecht uit de oosterse keuken, maar in realiteit is het de naam van een zorgcentrum in Thailand waar veertien westerse alzheimerpatiënten hun laatste levensfase aanvatten. Documentairemaker Kristof Bilsen (‘Elephant’s Dream’) trok er met zijn fijngevoelige camera naartoe en keerde terug met een ontroerend portret van Pomm , één van de verzorgsters.

‘Mother’ speelt op Film Fest Gent en daarna in de betere bioscopen

Kristof Bilsen «Toen mijn moeder zelf ziek was en veel thuiszorg nodig had, stelde ik mezelf de vraag: zijn er andere manieren van zorg mogelijk dan het klassieke bejaardentehuis? Tijdens mijn research stootte ik op die unieke plek in Thailand. Elke patiënt wordt de klok rond verzorgd door drie verzorgsters: bij ons zou het ondenkbaar én onbetaalbaar zijn. Ik raakte er onder de indruk van één van de verzorgsters: Pomm, een ongelofelijk sterke vrouw. De liefdevolle manier waarop ze zorg droeg voor Elisabeth, één van de westerse oudjes in het zorgcentrum, deed me denken aan een moeder-dochterrelatie. Pomm zorgt met onwaarschijnlijk veel liefde voor haar patiënten, maar tegelijk brengt ze een groot offer: ze ziet haar eigen kinderen nauwelijks. In zekere zin geeft ze Elisabeth de liefde die ze niet aan haar eigen kinderen kan geven.»

HUMO In je film zijn we getuige van een stroef lopend gesprek tussen de dementerende Maya en haar echtgenoot, tot de directeur van het centrum ‘Mamma Mia’ van ABBA oplegt, één van Maya’s lievelingsnummers.

Bilsen «Als documentairemaker zit je natuurlijk te wachten op dat soort schitterende momenten, omdat ze de hele complexiteit van de materie vatten in één scene.»

HUMO Wat heb je zelf van je ervaring in Thailand opgestoken?

Bilsen «In een ideale wereld mogen we niet bang zijn voor alzheimerpatiënten, maar blijven we in hun levens geïnteresseerd, ook al zijn ze alles vergeten.»

HUMO Zal er nu geen stormloop ontstaan op dat Thaise zorgcentrum?

Bilsen «Er zijn slechts veertien plaatsen beschikbaar. Dus hopelijk kunnen we hier een debat voeren over hoe we ook bij ons zulke initiatieven kunnen opstarten.»