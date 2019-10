Sinds Yari Verschaeren zich vorig jaar als de nieuwste groeibriljant van het Belgische voetbal presenteerde, werd het nog niet rustig bij zijn club Anderlecht. Aanvankelijk ontkwam hij nog aan het verval: de liefde gaf hem vleugels en hij behaalde zijn middelbareschooldiploma. Maar toen gaapte het zwarte gat en verzeilde ook hij in een dip. ‘Het is me altijd voor de wind gegaan in het leven. Tot nu. Maar twijfelen? Geen sprake van.’