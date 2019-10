Een Vlaamsere VRT: Gerty Christoffels keert terug, sjoelbakwedstrijden op tv, StuBru wordt StuBroe

Het angstzweet staat kniehoog in de wandelgangen van de VRT: in het nieuwe Vlaamse regeerakkoord wordt de openbare omroep in niet mis te verstane bewoordingen meegedeeld dat het voortaan goedkoper, slanker, anders, beter, en vooral Vláámser zal moeten. De opmerkelijkste ingrepen van Jambon I, voor u opgelijst:

★ De Vlaamse regering eist de onmiddellijke terugkeer van Gerty Christoffels, die vanaf heden weer bekende Vlaamse en historisch significante toeristische trekpleisters zal aandoen in een nieuwe editie van ‘Boeketje Vlaanderen’: Diksmuide, de Groeningekouter, waar Gerty een metaaldetector zal omsnoeren en zich aan een archeologische zoektocht naar een gulden spoor zal wagen, en een fietstocht door de Vlaamse rand.

★ Mia Doornaert krijgt in ‘De afspraak’ een vaste stek aan tafel bij Bart Schols en krijgt een eigen loge aan de Reyerslaan, wat het pendelverkeer naar Brussel door haar regelmatige optredens gevoelig zal doen afnemen. Dat zal op zijn beurt de roep naar rekeningrijden doen verstommen, zodat Ben Weyts zich kan concentreren op zijn nieuwe post als minister van Onderwijs.

★ Als voorzitster van het Vlaams Fonds der Letteren zal Mia in ‘De afspraak’ elke week een nieuwe pennenvrucht aanprijzen die een steentje bijdraagt aan het Vlaamse identitaire denken. Wanneer Pieter Aspe een nieuwe roman uitbrengt, wordt de hele aflevering daaraan gewijd.

★ Rik Van Cauwelaert zal níét terugkeren in ‘De afspraak’ tot hij zijn excuses aangeboden heeft voor zijn aantijgingen dat het nieuwe regeerakkoord geïnspireerd zou zijn door Vlaams Belang, en hij geleerd heeft rechtop te zitten terwijl hij voor de camera zijn volk verloochent.

★ Om het publieke karakter van de openbare omroep te onderstrepen, zullen de toiletten aan de Reyerslaan opengesteld worden voor Vlaamse passanten die zich op sanitair vlak in hoge nood bevinden. Overigens zullen de toiletten voortaan de enige plaats zijn waar de Belgische vlag nog terug te vinden is, en wel per strekkende meter.

★ Minstens één vergaderzaal en twee koffiehoeken aan de Reyerslaan zullen vernoemd worden naar Siegfried Bracke, die voortaan de titel ‘emeritus hoofdredacteur’ zal dragen en onaangekondigde controles zal uitvoeren op de nieuwsdienst om na te gaan of alles wel neutraal verloopt.

★ Alle satellietwagens van de nieuwsdienst worden verkocht op de privémarkt. Ze worden vervangen door wagens die corresponderen met de redactie via een kilometerslange kabel, die door de emeritus hoofdredacteur met spoed weer ingehaald kan worden als een correspondent zich niet neutraal genoeg gedraagt, of zich te zeer ten zuiden van Brussel waagt.

★ De communicatiestrategie van de N-VA wordt doorgetrokken in de politieke duidingsprogramma’s van de VRT. De presentatoren zullen het in hun reportages dus hebben over ‘Sterke Jan’ als ze over de nieuwe minister-president praten. Enkele andere te gebruiken benamingen: ‘Toffe Theo’, ‘Straffe Zuhal’, ‘Bonkige Ben’ en ‘Op sommige dagen nog wel oké ogende Liesbeth’.

★ Omdat er gestreefd wordt naar een slankere openbare omroep, wordt er een weegschaal geplaatst aan de ingang. Wie de gebouwen probeert te betreden met een te hoog BMI, wordt gevraagd rondjes te lopen rond het gebouw tot er verbetering merkbaar is.

★ De weegschaal wordt buiten werking gesteld wanneer Sterke Jan te gast is in een duidingsprogramma.

★ Lieven Verstraete wordt bedankt voor bewezen diensten in ‘De zevende dag’. Lisbeth Imbo mag blijven.

★ StuBru wordt StuBroe, verwijzend naar ‘Broekzele’ – de originele naam van Brussel toen het nog een Vlaamse idylle betrof.

★ De VRT zal niet meer meebieden op dure uitzendrechten van internationale sportevenementen, en zal zich in plaats daarvan concentreren op onderbelichte sporttakken die onlosmakelijk verbonden zijn met de Vlaamse identiteit, zoals vinkenzetten, sjoelbakken, tritsen, en volleybal.

★ Omdat zowel ‘kwaliteitsvolle ontspanning’ als ‘het versterken van de Vlaamse identiteit’ kerntaken van de openbare omroep zijn, zal de VRT voortaan ‘De Vlaamse schreeuw’ uitzenden, een muziekprogramma met aandacht voor Vlaamse schlagerzangers. Behalve Frank Galan, want die zijn naam klinkt te raar.

★ Ter gelegenheid van het Vlaams Nationaal Zangfeest zal er een speciale editie van ‘De Vlaamse schreeuw’ uitgezonden worden waarbij in de traditie van ‘Het swingpaleis’ – een jammerlijk verdwenen staaltje volksvertier – niet alleen de liedteksten, maar ook inspirerende, tot geestdrift aanmoedigende boodschappen op het scherm getoverd worden. Een voorbeeld: ‘Ei! Het lied der Vlaamse zonen / Met zijn wilde noordertonen (‘Alle stoelen aan de kant!’) / Met het oude Vlaams Hoezee (‘Amaai! Sjieke dinges!’) / Vliegt den blauwvoet? Storm op zee! (‘Boenk erop!’).