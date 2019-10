Charles Groenhuijsen «Als je het Amerika van de laatste twee decennia in ogenschouw neemt, even los van de waan van de dag, kun je niet anders dan vaststellen dat het land oneindig veel progressiever is geworden. Had je me vijftien jaar geleden verteld dat marihuana nu in elf staten legaal zou zijn, en het homohuwelijk zelfs over het hele land, had ik je voor gek verklaard. En je ziet die trend ook elders terug, zoals in de afnemende steun voor de doodstraf en de groeiende overtuiging van de noodzaak aan een klimaatbeleid.»

HUMO Allemaal goed en wel, maar in 2016 hebben de Amerikanen toch Donald Trump verkozen als president?

Groenhuijsen «Ja, maar vergeet niet dat hij drie miljoen stemmen minder had dan Hillary Clinton: de uitslag was dus geen correcte afspiegeling van wat er in de Amerikaanse samenleving aan de hand was. Daarbij is Trump ook een geniale politiek marketeer, die er in de campagne van 2016 in geslaagd is om zijn tegenstander in een publicitaire zonsverduistering te zetten. Clinton had allerlei prachtige plannen over onderwijs, vrouwenrechten, klimaat en gezondheidszorg, maar ze kwam gewoon niet aan de bal: Trump wist alle aandacht naar zich toe te trekken.»