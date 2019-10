Jan Mulder: 'Het zijn slimme voetballers die uit Brugge komen'

Ze zagen in plaats van de Madrileense luchten tribunes, tribunes, steil en eindeloos, trappen en zitjes die bij een eeuw legendarisch voetbal zijn geweest, die Di Stefano, Puskás, Gento, Raúl, Ronaldo en Zidane hebben gezien. Deze omgeving maakt een beetje zenuwachtig, zelfs ontroerd, maar om er nou met de hele afvaardiging fotootjes van te maken voordat je er een belangrijke match moet spelen? Voor geen goud. Ik stuurde een sms aan een vriend: ‘Club Brugge op schoolreisje in Bernabéu. Van meester Verhaeghe tot de bankzittertjes en alles ertussenin: selfies, groepsfotootjes, cameraatjes omhoog naar de enorme tribunes. Uitslag morgen: 4-0.’

De wedstrijd. Club Brugge zag er piekfijn uit. Het blauw-zwarte tenue kleedt af. Of waren Tau, Dennis, Vormer en Deli sneller dan de tegenstander en heeft de kleur er niets mee te maken? Kroos, Ramos, Modric, Casemiro en vooral Hazard bewogen log in hun wijde witte broeken. Of zijn ze slecht getraind? Laat trainer Zidane ze maar wat lummelen? Brugge voetbalde opvallend onbekommerd en fel in de eerste minuten. De spelers leken in het geheel niet onder de indruk van de historie, de steile tribunes en de prijzenkast van de tegenstander. Toen vloog Dennis er doorheen en scoorde de 0-1. Vrij voor doel struikelde hij, raakte de bal per ongeluk met de verkeerde voet en zag de bal tergend langzaam langs Courtois rollen. Voor rust werd het 0-2. Dennis trapte in de grond en herstelde die fraaie schijnbeweging met een subliem boogballetje. De wereld lachte, maar Club Brugge ook.

Na de rust had Dennis de 0-3 op de schoen, hij struikelde jammer genoeg niet en de keeper voorkwam de genadeklap. Real Madrid werd veel sterker en de einduitslag was 2-2. Verdiend voor beide ploegen. Conclusie: voor een goed resultaat moet je als een kind met open mond en iPhone in de hand het illustere stadion bezoeken en de foto’s naar papa en mama zenden: ‘Ik ben in Bernabéu.’ Op Wembley. In San Siro. Maracana. Die zichzelf wegcijferende bewondering zegt dus niks, Club Brugge speelde geweldig. De Belgische euforie over coach Clement en zijn zwerm wespen was terecht. Zidane beweerde zuur dat Brujas niets had gepresteerd. Oorzaak van deze analyse: Zidane beleeft moeilijke tijden met zijn eigen team, coaches worden dan meestal kribbig en bijten van zich af. Aanvoerder Ruud Vormer van Brujas daarentegen: ‘We gaan de geschiedenisboekjes in. 2-2 op Real Madrid, jongens!’ Ik kreeg de kriebels weer en dacht: jij moet de geschiedenisboekjes nog in, Ruud, bijvoorbeeld met een overwinning op 22 oktober thuis tegen Paris Saint-Germain. Vervolgens ga je naar de knock-outfase, daarin win je de Derby der Lage Landen tegen Ajax, bindt dan FC Liverpool aan de zegekar en verslaat in de finale met hulp van de VAR Manchester City met 4-3. Zoiets. En alweer onderschatte ik Ruud Vormer en Club Brugge. Wat hij zegt, zegt niks over de juiste mentaliteit. Het zijn slimme voetballers die uit Brugge komen. Met het geschiedenisboekje van de basisschool in de ene hand en de pet in de andere staan ze beleefd voor de beroemde tegenstander, die het lachen vergaat wanneer de gunstige voortekenen zand in de ogen blijken te zijn.