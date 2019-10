HUMO ‘Lieve Sylvia, ik hoop dat ik jou hiermee je leven teruggeef,’ schrijf je vooraan in je boek. Dat leven was dus afgepakt?

SUZANNE RETHANS «Zo voel ik dat wel. Ze is door de film ‘Emmanuelle’ afgeschreven als ordinair, sletterig en dom. Ze is gekleineerd, terwijl ze de grootste Nederlandse filmster is, niemand komt ook maar in de buurt. Het overgrote deel van haar leven is niet bekend. Dat was voor mij de drijfveer om dit boek te schrijven. Ik vind het oneerlijk dat een vrouw die haar schoonheid en sensualiteit gebruikt, niet serieus wordt genomen, en niet even, maar voor de rest van haar leven. In grote delen van de wereld is ze veel bekender dan hier. Ze was geen fantastische actrice, maar haar charisma spatte wel van het doek af.»