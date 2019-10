Worstelen met slapeloosheid: 'Iedereen kan leren slapen, maar je moet wel een inspanning doen'

Van beroertes, astma-aanvallen, overgewicht, een hoge bloeddruk, depressies en angsten tot een verlaagd libido, verwardheid, een hoger risico op verkeersongevallen en zelfs vroegtijdige sterfte. De lijst gezondheidsnadelen van slapeloosheid is schier eindeloos. Volgens Brits onderzoek slapen we gemiddeld 43 minuten langer dan veertig jaar geleden, maar dat zegt niets over de slaapkwaliteit: meer mensen dan ooit liggen ’s nachts naar het plafond te staren. Met alle nare gevolgen van dien: ‘Ik ben pas koffie beginnen te drinken toen ik 40 was. Nu is het mijn drug.’