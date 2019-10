Pixies: 'Laten we eerlijk zijn: we doen al dertig jaar hetzelfde'

Mensen met veel tijd raden we ten zeerste ‘It’s a Pixies Podcast’ op Spotify aan, waarin het volledige opnameproces wordt gevolgd. Wij houden het iets beknopter en voelen Joey Santiago aan de tand, de gitarist die voor het eerst in zijn leven een plaat opnam zonder stuk in zijn kraag.

HUMO ‘Beneath the Eyrie’ werd opgenomen in amper drie weken tijd, zonder preproductie. Een compleet andere aanpak dan voor ‘Head Carrier’, nochtans ook ingeblikt met producer Tom Dalgety.

Joey Santiago «We hebben een paar weken uitgetrokken om demo’s op te nemen, zodat Tom een idee had van de songs. We waren heel tevreden over ‘Head Carrier’, waarvoor we op voorhand wekenlang hadden samengezeten, en wilden absoluut opnieuw met Tom werken, dus moesten we een nieuwe aanpak verzinnen. Sleur moet je namelijk het koste wat het kost vermijden. De songs op de demo waren verre van afgewerkt, en zeker drie songs die op de plaat staan, hebben we in de studio geschreven. Zelf heb ik geen voorkeur voor een bepaalde manier van werken, ik doe wat de situatie van mij verlangt.»