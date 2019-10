De geest van Vlaams Belang waart rond in het Vlaamse regeerakkoord, en CD&V en Open VLD hebben dat zomaar geslikt: dat was de teneur toen de Vlaamse regering eindelijk gevormd was. Open VLD-voorzitster Gwendolyn Rutten werd er nijdig van, en minister-president Jan Jambon ontkende alles in alle toonaarden. Tom Van Grieken (33) ligt er niet wakker van, integendeel: ‘Het 70-puntenplan van het Vlaams Blok is visionair gebleken.’