Mark Zuckerberg, topman van Facebook: 'De intelligente bril moet op termijn de smartphone vervangen'

'Ik heb niets liever dan correcte regels, maar ze moeten wel gelijk zijn voor alle hightechbedrijven.'

Vóór je in Menlo Park, Californië in hall 8 van gebouw 21 staat, het kloppende hart van Facebook, loop je bijna verloren in het labyrintische complex dat is ontworpen door de architect Frank Gehry. Met de auto moet je voorbij twee wachtposten in een garage die dienstdoet als ontvangstruimte, waarna je twee verdiepingen stijgt in een goederenlift, en langs affiches loopt ter ere van Jonas Salk, de Amerikaanse uitvinder van het vaccin tegen kinderverlamming. We mogen de CEO van Facebook een halfuur spreken: we durven er niet aan te denken dat hij ons daarvoor 125.000 dollar zou kunnen aanrekenen – volgens de zakenzender CNBC verdient de man 6 miljoen dollar per dag.