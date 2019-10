'Geef mij maar een lange en dikke penis, iets tussen dat van een latino en een blanke man in'

In ‘Hoerenchance’ klapt Sigrid Schellen uit het bed. Zonder schroom schetst ze haar ervaringen in de betaalde liefde.

Aziatisch, latino, blank of zwart. Smal of dik. Groot, klein of micro. Hard als staal of nog een beetje soepel. Met voorhuid, zonder voorhuid of de voorhuid gedeeltelijk met de eikel vergroeid. En als ik even pech heb zelfs veel te veel voorhuid. Recht of krom, naar voren, boven, beneden, links of rechts wijzend. Flink of nauwelijks geaderd. Met of zonder littekens van soa’s, ingrepen of kwetsuren. Wat penissen betreft, is er niets wat ik nog niet heb gezien.

Mag ik kiezen? Een lang en dik exemplaar. Een beetje minder dan het prototype zwarte penis en de pornopenis, maar wel bovengemiddeld. Ergens tussen dat van de latino en de blanke man in, misschien iets meer naar latino neigend. Dat soort penis verschaft altijd wel genot, tenzij de trotse eigenaar te snel klaarkomt. Daar heb ik een bloedhekel aan, tenzij het over mezelf of één van mijn vriendinnetjes gaat. Vrouwen die snel klaarkomen, zijn naar mijn ervaring erg leuk. Vaak kunnen ze het ook meerdere keren na elkaar en kun je er al je lusten op botvieren.

‘Het is niet de lengte die ertoe doet, maar wat je ermee doet!’ hoor je kleingeschapen mannen weleens roepen. Ja, als je een béétje een idee hebt van hoe een vrouwenlichaam in elkaar zit, doet het formaat van je jongeheer er inderdaad niet toe. Dan hoef je alleen de juiste positie aan te nemen om je partner te plezieren. Helaas heeft driekwart van de mannen die in mijn bed belanden geen flauw idee waar ze mee bezig zijn en, erger nog, zijn ze er ook helemaal niet mee bezig. Je zou denken dat een man zoveel mogelijk waar voor zijn geld wil, maar meestal is het klusje in nog geen vijf minuten geklaard. Ik kan best begrijpen waarom hun echtgenotes er geen zin meer in hebben. Ik tolereer het alleen maar omdat ik er mijn broodwinning aan te danken heb.

Misschien is het formaat niet zo belangrijk als je iemand echt graag ziet. Wat het is om seks te hebben in een amoureuze context, ben ik helaas al lang vergeten.

Sigrid Schellen, ‘Hoerenchance’, Uitgeverij Vrijdag