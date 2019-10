(Verschenen in Humo 3537 op 17 juni 2008)

Kaat en Geert trouwden in 1999. Ze wilden snel kinderen, maar het zou vijf jaar duren voor het zover was. Vijf jaar van proberen, twijfelen, wanhopen, en toch maar weer proberen.

Kaat «Toen we trouwden, waren we al tien jaar samen. We hadden allebei een fijne job. Ik ben van opleiding verpleegster en licentiate ziekenhuiswetenschappen; ik werkte bij een ziekenfonds, en kort na ons huwelijk was ik gepromoveerd. Dat had één vervelend neveneffect: ik moest voortdurend pendelen tussen Brugge en Antwerpen. Enorm energievretend en stresserend, maar verder liep alles prima. We vonden allebei dat het tijd werd voor kinderen.»