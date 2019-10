(Verschenen in Humo 3657 van 5 oktober 2010)

Frank Vandenbroucke was met goede luim op vakantie naar Senegal vertrokken. Tegen z’n gewoonte in, want hij hield niet van lange vliegreizen. In de badstad Saly zou hij het zoveelste mislukte wielerseizoen afsluiten met een spetterend feest, samen met zijn goeie vriend Fabio Polazzi. Maar op de eerste avond ging het al fout: in een achterafkamertje bezweek hij aan een longembolie.

Eén jaar later opent het evenbeeld van de jonge Frank Vandenbroucke de deur voor Humo: Franklin Six, veertien, wielrenner in de dop, en de neef van Frank. Hetzelfde scherpe profiel, dezelfde vranke oogopslag, dezelfde vriendelijke voorkomendheid ook. ‘Kom binnen,’ zegt hij. ‘En ga zitten. Kopje koffie, iemand?’