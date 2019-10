Riss, tekenaar en directeur van Charlie Hebdo: 'De aanslag heeft mensen niet moediger gemaakt, integendeel'

'Als je iemand voor je ziet staan die helemaal in het zwart is gekleed, met een bivakmuts op het hoofd, dan weet je snel hoe laat het is'

Eén minuut en 49 seconden: niet langer zijn de broers Chérif en Saïd Kouachi in de redactielokalen van Charlie Hebdo geweest. Het was genoeg om de redactie te decimeren – acht tekenaars en journalisten werden in koelen bloede vermoord tijdens de wekelijkse redactievergadering. Tekenaar Riss (53), tevens directeur van het blad, kreeg een kogel in de schouder. Hij herstelde maar moeizaam van zijn verwondingen, en ook mentaal had hij het lange tijd lastig. Vier jaar later is hem dat amper nog aan te zien. Hij loopt lichtjes voorovergebogen, alsof hij een last torst, maar hij blikt vriendelijk rond en bij momenten glimlacht hij schalks. Je voelt dat hij de terreur voor altijd met zich mee zal dragen, maar wat hem echt verontrust, is dat onze samenleving er nauwelijks een antwoord op heeft.

– Hoe gaat het ermee?