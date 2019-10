Dossier cybercrime: 'We konden weinig anders dan de hackers het losgeld betalen'

Veiligheidsexperts en politiediensten roepen het al een tijdje in koor: in sneltempo is de misdaad van de gewone naar de online wereld aan het verschuiven. Cybercriminelen gaan bovendien steeds gesofisticeerder te werk en zijn ongrijpbaarder dan ooit. En ze hebben het niet meer alleen op u en mij gemunt. Ook bedrijven, steden en zelfs volledige landen vormen steeds vaker het doelwit. Een cyberaanval waarbij een groot deel van de wéreld platgaat, is niet langer sciencefiction. Gaat straks ook België voor de bijl? ‘De achterstand op onze buurlanden is groot.’