Volgens de Eurobarometer 2017 zou in België tussen de 53 en 71 procent van de bedrijven al het slachtoffer geweest zijn van cybercrime. Over de kost daarvan voor ons land zijn geen exacte cijfers beschikbaar, maar de politie raamt die op 0,84 tot 1 procent van het bruto nationaal product, of 3,7 tot 4,5 miljard euro per jaar. In dat cijfer zit zowel de schade van particulieren als van bedrijven. De toekomst ziet er bovendien weinig rooskleurig uit: volgens cijfers van het Wereld Economisch Forum zal tegen 2020 74 procent van de bedrijven getroffen worden door een vorm van cybercrime.

Ranson in Harelbeke, leverancier van alles wat een bakker ook maar nodig zou kunnen hebben, is zo’n bedrijf dat al slachtoffer werd van een cyberaanval – een ransomware-aanval om precies te zijn. Daarbij versleutelen hackers gegevens die ze tegen betaling weer vrijgeven. Toen de vroege ploeg van Ranson op vrijdag 8 maart 2019 om 5 uur in de ochtend de computers aanzette, gebeurde er... niets. Thuis krijgt IT-manager Guy Deleersnyder telefoon: ‘Er is iets vreemds aan de hand.’