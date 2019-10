Bart De Wever: 'Dankzij het programma heb ik een kwantumsprong in bekendheid gemaakt'

Tien jaar geleden moest ‘Slimste mens’-zwaargewicht Bart De Wever nipt de duimen leggen voor Freek Braeckman, die in de finale net op tijd ‘Studio Brussel!’ wist te roepen op de vraag ‘Wat weet u over Tomas De Soete?’ Maar nil volentibus arduum: een jaar later wist De Wever zijn over elf afleveringen opgebouwde populariteit te verzilveren met een verkiezingsoverwinning. Of zien wij dat verkeerd?

Bart De Wever «U ziet dat verkeerd. Ik geloof niet dat mensen voor je stemmen omdat je sympathiek overkomt in een quiz. Ze zullen wel eerder bereid zijn om te luisteren naar iemand die ze kennen, als die iets zinnigs te vertellen heeft. En iedereen kende me wel na die quiz.»

HUMO Wanneer kwam u daar achter?

De Wever «Toen we met de hele familie aan zee waren om de verjaardag van mijn moeder te vieren. In onze bungalow keken we samen iedere avond naar de eerste afleveringen waar ik in zat: iedereen vond het geslaagd, en we gingen tevreden slapen. Maar op de tweede of derde dag gingen we een wandeling maken op de dijk, en kwam ik geen meter vooruit. Iedereen herkende me, en van overal stroomden er mensen toe die me de hand wilden schudden. Op dat moment besefte ik dat ik een kwantumsprong in bekendheid had gemaakt, een sprong waar een politicus normaal gezien járen over doet.»