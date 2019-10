Ik ontmoet het onafscheidelijke duo Guy Garvey en Pete Turner, samen één helft van het oerdegelijke Elbow, in de grijze, weinig tot ontboezemingen uitnodigende gangen van de VRT. Gelukkig ben ik voorbereid: dankzij een kratje tripel Karmeliet (Garvey: ‘You wonderful, wonderful man’) ontaardt ons gesprek over hun achtste plaat ‘Giants of All Sizes’ al snel in roezig cafégelal. ‘Eigenlijk ben ik stomverbaasd dat ik nog leef.’