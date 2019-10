Euthanasieverleners getuigen: 'Toen ik het spuitje gaf, keek hij recht in mijn ogen: 'Docteur, mijn pijn, mijn pijn gaat weg''

Eind dit jaar start voor het Gentse hof van assisen voor het eerst in ons land een euthanasieproces. De 38-jarige Tine Nys kreeg in 2010 euthanasie, maar volgens haar zussen werd ze niet uitbehandeld. De dokter zou de euthanasie ook slordig uitgevoerd hebben. Drie artsen staan terecht voor vergiftiging, de rest van de medische wereld houdt de adem in. Hoe beleven dokters eigenlijk de laatste dag van hun patiënt? Zien ze zichzelf als helpende hand, als vriend of toch als beul? ‘Ik wil absoluut een band met mijn patiënt creëren. Anders ben je niet meer dan Doctor Death.’