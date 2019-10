Gino Russo, papa van de vermoorde Mélissa: 'Ik sluit niet uit dat ook Marc Dutroux vrijkomt'

'Nu vraag ik me af: hadden we op de Witte Mars minder vriendelijk moeten zijn en meer moeten eisen?'

Gino Russo, een hartelijke, aimabele man, schenkt koffie in het kantoortje van de vzw Julie & Mélissa, wanneer zijn vrouw Carine even binnenwandelt. ‘Ik geef liever geen interviews meer,’ zegt ze. ‘Maar weet dat ik helemaal achter Gino sta: zijn woorden zijn mijn woorden.’

GINO RUSSO «Altijd weer krijgen we te horen dat de nabestaanden van de slachtoffers als eersten ingelicht worden zodra er nieuws is. En altijd weer moeten we het in de krant lezen. Erg menselijk is dat niet, hè?