Hoe alles precies in zijn werk gaat, wil Weta Digital, het bedrijf achter de special effects in ‘Gemini Man’, niet prijsgeven, vermoedelijk om de concurrentie van zich af te houden. Bepaalde technieken zijn wel bekend: Smith en een aantal stuntmannen deden de handelingen van Junior in speciale pakken die aan computers waren verbonden. Die bewegingen werden later met visuele effecten ‘aangekleed’. Voor het gezicht werden oude filmopnames en foto’s van Smith gebruikt om zijn uitdrukkingen en manier van spreken te kunnen nabootsen. Zo kon een digitale, verjongde versie van de acteur worden geschapen die, zo stelt de echte Smith vast, ‘alles kan wat ik ooit heb gekund’.

Will Smith «Dat is best beangstigend. Je vraagt je af wat je nog te zoeken hebt op een filmset als er toch een digitale versie van jezelf bestaat uit de tijd dat je nog jong en aantrekkelijk was. En hij kan bovendien tien films per jaar maken. Dat haal ik niet op mijn leeftijd. Maar goed: het is in ieder geval gezonder dan plastische chirurgie (lacht).»