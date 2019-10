Weinigen tonen zich in 2019 veelzijdiger dan Guga Baúl. Afgelopen zomer presenteerde hij het reisprogramma ‘Goed verlof’. In december zal hij, halfnaakt en rijkelijk ingesmeerd met extra vergine olijfolie, op televisie worstelen met een wildvreemde man. En tussendoor, op 8 november, brengt hij ‘Ongehoord’ uit, zijn allereerste studioplaat. ‘Wie weet wat er op zijn grafzerk mag staan, is aan het einde van zijn leven, of is een heel saaie mens.’