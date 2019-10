Henny Vrienten en zoon Xander: 'Jij was de man die bij ons is weggegaan en met wie mijn leraren me steeds lastigvielen'

Als er iets is wat Henny en Xander Vrienten bindt, dan wel bass porn. Niet alleen in de documentaire ‘Basmannen’ die vader en zoon samen maakten, maar ook dit gesprek droop van de opwinding die ‘zij’ – hun basgitaar – bij hun teweegbrengt. Hun hoogtepunt beleven ze ieder wel op hun eigen manier: vader vooraan op het podium, zoon in de luwte achteraan. Dit jaar doen ze het voor het eerst samen, als huisband in ‘De wereld draait door’. Vader bracht ook nog maar net ‘Tussen de regels’ uit, de derde en laatste soloplaat van zijn gezongen autobiografie, en duikt in 2020 met Doe Maar weer de clubs in. In Henny’s Amsterdamse grachtenhuis zitten we boven zijn kamer vol gitaren aan een warme houten tafel met koffie en cake.