Slapeloosheid? Makkelijk op te lossen: 'Sinds ik van partij ben veranderd, lig ik nergens meer van wakker!'

Een goede nachtrust, daar kikker je helemaal van op (om er onze kwakende medeaardbewonertjes maar eens even bij te halen). Maar wie kan in deze sombere tijden nog genieten van acht uurtjes vergetelheid onder de vierseizoens-Sötvedel van onze Zweedse vrienden? Haast niemand, als we de media mogen geloven. Maar is de toestand echt zo erg? Wij trokken de straat op met een voorraad verse en vooral niet vooringenomen oren, die wij links en rechts te luisteren legden bij onze medeburgers.

Yoni (27, account deskmedewerker) «Ik slaap elke nacht als een roos, maar dat houd ik voor mezelf. Goede slapers worden scheef bekeken, om niet te zeggen gebrandmerkt. Het is een schande dat de openbare omroep daaraan meewerkt. En niet alleen op het scherm, maar ook in de pers worden ze massaal opgevoerd: succesvolle mensen die om halfvijf ’s morgens al klaarwakker zijn. Superieure creatievelingen en CEO’s en zo. Zo wordt een sfeertje gecreëerd waarin de goed uitgeslapen medemens als een onbekwame sukkel wordt beschouwd. En daarom zeg ik elke ochtend tegen mijn collega’s: ‘Weer geen oog dichtgedaan vannacht!’ Ik wil mijn kansen op promotie immers niet verknallen. De collega’s antwoorden dan dingen als: ‘Ik heb vannacht het keukenplafond geschilderd, je moet toch íéts doen met al die extra vrije tijd.’ Maar ik weet dat ze liegen, allemaal!»

Alana (52, voedingsdeskundige) «Iedereen weet dat je elke maand moet detoxen, maar je moet dat wel op de juiste manier doen. Studies hebben aangetoond dat de leden van een bepaalde Amazonestam gemiddeld 105 jaar oud worden, en dat komt omdat ze enkel positieve koolhydraten eten. Het bestaan van positieve koolhydraten wordt helaas geheimgehouden door een lobby van grote voedselconcerns, die alleen maar negatieve koolhydraten aan de man willen brengen, want die zijn goedkoper te produceren. Positieve koolhydraten komen alleen voor in planten die nog dicht bij de natuur staan!»

HUMO En wat heeft dat met slaapproblemen te maken?

Alana «Alle problemen zijn terug te voeren op een verkeerd voedingspatroon, met name op een tekort aan positieve koolhydraten.»

Karim (41, treinbegeleider) «Ik heb jarenlang geen oog dichtgedaan, altijd lag ik te piekeren. Maar op een dag ben ik van partij veranderd, en meteen waren al mijn zorgen van de baan. Het klimaat? Daar liggen wij niet wakker van, de technologie zal dat wel oplossen. Mobiliteit? Liever een fraaie file dan dat ze de automobilist uitmelken, en ik ben een fervente Waze-gebruiker. Je ontwijkt er de file mee, en als bonus ontdek je woonwijken waar je nooit eerder bent geweest. Dat verfrist je kijk op de samenleving.»

HUMO En wat met bijvoor-beeld kinderarmoede?

Karim «Zelfredzaamheid kan veel oplossen. Kinderen kunnen toch babysitten, pizza’s rondbrengen met hun fietsjes of tegen een kleine vergoeding grasmaaien of boodschappen doen voor hoogbejaarden? Bovendien heb je op tv regelmatig wedstrijden die de kids een mooie carrière kunnen opleveren. Maar ze moeten er wel voor werken natuurlijk, met talent alleen kom je er niet. Onze kinderen zouden dat zinnetje elke dag op school een keer of tien moeten opdreunen, zodat het met keilbouten in die hersentjes wordt geplant: met talent alleen kom je er niet, je moet ervoor wérken! Dan zal onze samenleving er over een paar jaar helemaal anders uitzien.

»En dankzij mijn nieuwe gedachtegoed kan ik dus voor het slapengaan nog tien expresso’s drinken, en ik slaap als een marmot.»

Lucas (29, videokunstenaar) «De invloed van een gebouw op de slaapkwaliteit wordt erg onderschat. Is het opgetrokken uit eerlijke, authentieke materialen? Zijn er nefaste energetische stralingen? Is het wel juist georiënteerd ten opzichte van de magnetische noordpool? Ik woon in zo’n rotgebouw, alle bewoners klagen over slechte nachtrust. Zelf los ik dat op door midden in de nacht een uurtje te drummen, dat verdrijft de negatieve vibes en daarna kan ik weer succesvol onder de wol!»

Hugo Matthysen