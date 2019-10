'Hoerenchance' (3) de biecht van een prostituee: 'Niks zo sexy als een kale man met een baard'

Meer 'Hoerenchance' ☞

Papa is kaal aan het worden, schatje. Papa kan geen leuke kapsels meer laten knippen.’ Ik kom steeds vaker klanten tegen, zo ook vanmorgen bij de kapper. Ik maak standaard de afspraak met mijn klanten om elkaar te negeren, zodat geen van beide partijen zich ongemakkelijk hoeft te voelen. Het verbaasde me hoe goed deze man erin was. Ik dacht zelfs even dat hij me vergeten was.

Het werd de eerste knipbeurt voor zoonlief en daarna was grote zus aan de beurt. Mama verzamelde lustig haren in envelopjes, als souvenir. Ja, van beide kinderen. Blijkbaar zijn niet alleen de eerste, maar álle kappersbezoeken memorabel. Ten slotte was papa aan de beurt, maar dat zou maar enkele minuutjes duren volgens mama. Papa was immers zo goed als kaal, keelde ze door het salon.