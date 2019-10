Het is verrukkelijk om Koen De Bouw (55) – in ‘Grenslanders’ nog keurig in pak – in de duikbootfilm ‘Torpedo’ helemaal los te zien gaan in bloot bovenlijf. Het spreekt voor zich dat hij weer superieur acteert, maar je ziet dat hij zich in deze gooi naar Hollywoodcinema ook te pletter amuseert. Alleen wijst hij mij erop dat mijn fantasie kennelijk met me op de loop is gegaan: ‘Ik ben niet in bloot bovenlijf te zien, het spijt me. Ik heb een marcelleke aan.’