'De Vlaam­se regering wil nog meer extra mensen aan het werk ter­wijl de economische groei vertraagt. Dat is bijna onmogelijk.' Gert Peersman, Econoom

De regeringspartijen kijken met gezonde jaloezie naar de Noord-Europese landen die erin slagen om minstens acht op de tien mensen tussen 20 en 64 jaar aan het werk te krijgen. Die werkzaamheidsgraad van 80 procent is Het Nieuwe Streefdoel.

SARAH VANSTEENKISTE (Steunpunt Werk KU Leuven) «Volgens de laatste cijfers klimt de werkzaamheidsgraad in Vlaanderen dit jaar naar 75,1 procent. In 2018 was dat nog 74,6 procent. Als we naar 80 procent willen, hebben we 200.000 werkenden extra nodig. In tijden van vergrijzing is de vraag: waar gaan we die vinden? De komende jaren gaan veel 55-plussers met pensioen, en ook die moeten vervangen worden. We zullen dus honderdduizenden mensen moeten vinden om nieuwe jobs in te vullen. En dat in een periode waarin de economie vertraagt en de brexit schade kan berokkenen.»