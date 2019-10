Marc Didden: 'Ik ben geen racist, maar er zijn te veel West-Vlamingen'

‘Ik ben geen racist,’ zei de racist, zoals racisten altijd doen. Ik liet hem uitspreken – een ambulante ziekenhuispatiënt, net als ik – omdat hij behalve een racist ook redelijk sympathiek was.

‘Er zijn er gewoon te veel!’ zei hij, na een zenuwachtige pauze waarin zijn ademhaling mij deed vermoeden dat de stand van zijn longfunctie niet briljant was. ‘Te veel wat?’ vroeg ik voorzichtig, en daar had ik met-een spijt van. Bang dat een verwerpelijke top tien zou volgen waarin de bekende foute woordenreeks ‘nikkers, flikkers, mongolen’ ongetwijfeld met stip genoteerd zou staan. ‘West-Vlamingen!’ zei hij toen. Ik dacht: oef, geen racist pur sang, maar gewoon een flauwe plezante. Maar ik dacht algauw iets anders. Mijn toevallige gesprekspartner ging namelijk verder. ‘Gij zit toch ook een beetje in de showbusiness, nee?’ Ik knikte aarzelend. Toen stootte hij met zijn arm tegen mijn schouder en sprak hij, met iets te veel klem, volgende woorden: ‘Dan weet ge het toch, hè!’

Hij zei het ook iets te luid, gezien de constellatie waar wij ons bevonden. Toen begon hij aan een litanie. Uit elke lettergreep proefde ik alleen maar haat. ‘Wim Opbrouck, Wim Willaert, Wim Lybaert, Wannes Cappelle, Maaike Cafmeyer! Allemaal poenscheppers. En klootzakken!’ Ik haalde mijn milde zelf boven en opperde: ‘Misschien zijn dat wel allemaal brave mensen?’ ‘Klootzakken!’ luidde de korte, droge respons. Toen werd ik gelukkig binnengeroepen bij de dokter. ‘Kommil Foo!’ voegde hij er nog aan toe, boos. ‘Maar dat zijn toch geen West-Vlamingen!’ probeerde ik nog. Hij knikte bevestigend, maar besloot toch, met een licht Oost-Vlaams accent: ‘Klootzakken!’ Marc Didden