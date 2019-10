'Your Colours Will Stain': het daverende debuut van Portland

‘Halverwege begonnen we bijna te janken. Maar verder keileuk,’ vertelden vocalisten Jente Pironet en Sarah Pepels over Portlands mindere beurt – de stress! – in de finale van Humo’s Rock Rally 2016. Drie jaar, honderden optredens, een winst in ‘De nieuwe lichting’ en een handvol hitjes later, kreeg het duo weer eens tranen in de ogen op het podium, maar ditmaal van onversneden geluk: twintigduizend stemmen brulden hun melancholische liedjes mee op Rock Werchter deze zomer. Met hun debuutplaat ‘Your Colours Will Stain’ toont Portland dat ze hier zijn om te blijven.