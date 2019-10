Tien jaar geleden sloot de Oekraïense Inna Shevchenko zich aan bij de feministische protestgroep Femen. De zelfverklaarde ‘sextremiste’ of ‘feministische jihadi’ voerde wereldwijd protest in ontbloot bovenlijf, maar kreeg het hard te verduren. Ze was het doelwit van een aanslag, werd ontvoerd en gemarteld door de KGB en moest haar thuisland ontvluchten na aanhoudende bedreigingen. En toch steekt ze onverdroten de borst vooruit. ‘Ik heb mijn angst omgezet in een energiebron voor mijn protest.’