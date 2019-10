'Natuurlijk ervaar ik het als een gemis dat ik geen Rode Duivel ben, maar het is nooit een obsessie geweest.'

Sorry, maar nu moet ik écht weg.’ Ruim twee uur heeft Kums met ons over zijn woelig carrièrepad gepraat, wanneer hij zich naar zijn wagen haast: in de crèche wacht zijn acht maanden oude dochter Juliette.

SVEN KUMS «Ik wilde al vrij jong kinderen, maar mijn vrouw Caroline heeft de boot lang afgehouden: ‘Waarom nu al, als je toch maar zelden thuis bent?’ Dat snapte ik wel.»

HUMO Toen jullie er toch voor gingen, is Juliette er niet meteen gekomen.

KUMS «We hebben het twee jaar op de normale manier geprobeerd en hebben dan, omdat het niet lukte, voor ivf gekozen. Dat was het begin van een erg intense periode. We hebben veel geluk gehad: binnen het jaar was Caroline zwanger. Ik ken mensen die het al negen jaar proberen.