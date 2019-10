'Als Kanye ruzie wil, dan kan hij ruzie krijgen, maar dat had hij wel meteen kunnen zeggen'

Taylor Swift komt de keuken van het ouderlijke huis in Nashville, Tennessee binnengewaaid met een brede glimlach op haar gezicht. Ze ziet er erg, euh, Taylor Swift uit: grote blauwe ogen, rood gestifte lippen. ‘Kan iemand me helpen mijn haar roze te verven?’ Even later hebben haar lokken de kleur van haar nagels, haar sneakers en de streepjes op haar overhemd, helemaal in de stijl van ‘Lover’. Vader Scott, moeder Andrea, broer Austin en twee honden hangen ook rond in de keuken – het zou een gezapige zaterdag kunnen zijn, ware het niet dat er in het bijgebouw 113 jonge fans staan te gillen en te joelen. Zij zijn uitverkoren voor een privéconcert met alleen maar ‘Lover’-songs op de setlist – een absolute wereldpremière, want de plaat is op dat moment nog niet uit. Vóór het optreden trekt Taylor zich even in het kantoortje van haar moeder terug voor een chatsessie met de Swifties die geen ticket voor het concert konden bemachtigen, en dat zijn er een paar miljoen. De muren hangen er vol foto’s van sterren zoals Bruce Springsteen en James Taylor, naar wie Taylor Swift is genoemd, en foto’s van haar met Kris Kristofferson of Def Leppard, de favoriete band van mama Andrea.

De ochtend na het concert hebben we afgesproken in haar eigen optrekje in Nashville. Amper vijf uur eerder heeft ze de laatste selfies met haar fans gemaakt, maar ze ziet er weer lentefris uit, blootsvoets en in afgewassen jeans, het haar in een paardenstaart gebonden, en helemaal klaar om het over ‘Lover’ te hebben. Het is haar meest volwassen plaat tot nog toe, maar net als op ‘Red’ uit 2012 serveert ze uiteenlopende stijlen: überpop als ‘Cruel Summer’ met St. Vincent, naast country – de Dixie Chicks zingen mee op ‘Soon You’ll Get Better’ – en energieke songs als ‘Paper Rings’. En aan de liefdesliedjes op ‘Lover’ te oordelen gaat alles prima met haar en Joe Alwyn, de Britse acteur met wie ze nu drie jaar een relatie heeft.