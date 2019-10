‘De slimste mens ter wereld’, levensveranderende televisie? Voor u ons ervan verdenkt ‘Temptation Island’ educatief of ‘Loslopend wild & gevogelte’ grappig te vinden: we hebben het over de deelnemers, die niet zelden van de ene dag op de andere met eeuwige roem worden opgezadeld. Bij aanvang van het nieuwe – ondertussen al het 17de – seizoen gingen we praten met voormalige deelnemers van wie het leven is opgedeeld in vóór en ná ‘De slimste mens’.