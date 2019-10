(Verschenen in Humo 3658 op 12 oktober 2010)

Thierry Scheers (38) uit Heist-op-den-Berg was ooit een goedverdienende zakenman met een eigen bedrijf, een ‘patser’ die alleen uitging op champagne en zo’n hekel aan strijken had dat hij altijd maar nieuwe hemden kocht. Nu moet hij rondkomen met 30 euro per week – een schier onmogelijke opgave. Drie jaar geleden kocht hij in een tweedehandswinkel een paar stapschoenen voor 1,25 euro, ging te voet naar Santiago de Compostella, en kwam terug als een ander mens.

Thierry Scheers «Vroeger was geld voor mij het allerbelangrijkste. Ik werkte hard, en ik verdiende goed. Ik had eerst een eigen koerierbedrijfje en daarna deed ik het management van enkele horecazaken en het grootste fitnesscentrum van de Benelux. Ik verdiende gemakkelijk 6.000 euro netto per maand, maar ik werkte er wel keihard voor, van zeven uur ’s ochtends tot twee uur ’s nachts. Ik denk dat ik het laatste jaar drie zondagmiddagen vrij ben geweest.»