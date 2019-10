'Ik word kwaad van racisme. Veel van de mensen die ik graag heb, zijn van een andere afkomst'

Het is – bij wijze van hoge uitzondering in de geschiedenis van de reeks – al de tweede keer dat Geike zich in Humo’s biechtstoel nestelt. De vorige keer was in 2001. Ze was toen 21, van de monsterhit ‘Zoutelande’ was nog lang geen sprake, en met haar sirenenstem had ze nog maar net ‘The Magnificent Tree’ volgezongen, nog steeds de allerbeste Hooverphonic-plaat.

Hoogmoed

HUMO Waarom breng je je platen uit als Geike, en niet voluit als Geike Arnaert?