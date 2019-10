Hoe Mehdi Bouda (17) doodgereden kon worden door de politie: 'Hij is het slachtoffer geworden van de vooroordelen van de Brusselse politie'

Op 21 augustus haalde een Brusselse jongen het nieuws: ‘17-jarige doodgereden bij politie-interventie in Brussel; slachtoffer was zelf op de vlucht voor politie.’ Over de precieze toedracht van wat er zich de nacht voordien had afgespeeld in de buurt van het Centraal Station, bestaat tot op vandaag weinig duidelijkheid. Maar in de media lijkt het proces van de jonge Mehdi Bouda de dag nadien al gemaakt: drugsfeiten, identiteitscontrole, weggelopen, dood. De familie van Mehdi wil zich niet zomaar neerleggen bij dat oordeel. ‘De politie en het parket houden ons in het ongewisse. Wij weten van niets.’