'In het jaar waarin Robert Mosuse stierf aan een hersentumor, hebben Anneke en ik ook een kindje verloren. Plots waren mijn vleugels gebroken.'

HUMO Laten we meteen met de essentie beginnen: tijdens je optreden in het Rivierenhof afgelopen zomer leerde ik dat een mens ook op z’n bijna 60ste nog de perfecte kont kan hebben voor een strakke, zwarte broek.

BART PEETERS «Dat heb ik gepikt van Beyoncé! Zoals ik eigenlijk alles van Beyoncé heb gepikt – kenners zullen dat al wel gezien hebben. Zij heeft me geleerd dat een goeie, strakke kont een kwestie van mentale instelling is. Je kunt zo’n kont spélen als je ze – zoals dat bij mij het geval is – niet hebt. Een collega van jou, Gert Van Nieuwenhove, heeft in een recensie ooit geschreven: ‘Rock-’n-roll is schudden met de tetten die je niet hebt.’ Voilà: ik schud met de tetten die ik niet heb. Ik ben Beyoncé, maar dan opgesloten in het lichaam van een kobold (lacht).»