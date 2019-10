Isabelle Baele, de vrouw van Mark Coenen: 'Een man is meer dan zijn erectie'

Mark Coenen (61) debuteerde vorige maand vanuit het niets met een heuse roman. ‘Italië voor idioten’ is een lappendeken van overpeinzingen en anekdotes, over hoe de ex-VRT-coryfee en columnist samen met zijn grote liefde Isabelle Baele (52) – zelf óók een ex-VRT-coryfee – een boerenhuis kocht in Marche. Als we na het lezen iets mogen concluderen, is het wel – behalve dat we zo snel mogelijk Marche moeten bezoeken – dat die hele Italiaanse onderneming nooit van de grond zou zijn gekomen zonder Baele. En dan was er nu ook geen boek.