Prinses Esmeralda in de cel: 'Soms is wat burgerlijke ongehoorzaamheid nodig'

Onlangs belandde een lid van onze koninklijke familie in de cel, en nee, het was níét prins Laurent. Prinses Esmeralda (63), dochter van koning Leopold III en Lilian Baels, werd in Londen opgepakt tijdens een manifestatie van de ecologische protestbeweging Extinction Rebellion. Spijt heeft ze niet, daarvoor is ze te zeer begaan met het klimaat. Net als met het feminisme, eerlijke journalistiek en een gelijkere wereld. Een royaal gesprek met een prinses op de barricaden: ‘Wanneer zal België écht erkennen wat er gebeurd is in Congo?’