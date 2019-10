HUMO Vorig jaar leverde je al een blik achter de schermen van Deceuninck-Quick•Step. Waarom dit tweede boek?

SIGFRID EGGERS «Omdat er nog meer in zat. Het toeval wil dat de ploeg dit jaar de grote koersen heeft gewonnen die ze in 2018 had laten liggen, zoals Parijs-Roubaix en Milaan-San Remo. Als je beide boeken naast elkaar legt, kom je aan overwinningen in alle grote monumenten behalve de Ronde van Lombardije, alle semiklassiekers behalve Gent-Wevelgem, en ritzeges, gele en roze truien in de drie grote rondes. Daarnaast was ik benieuwd naar dat buitengewone jonge talent dat erbij was gekomen: Remco Evenepoel.»