Ron Howard: 'Pavarotti heeft zijn familie verdriet gedaan, maar ze houdt nog van hem'

Twaalf jaar na zijn dood in september 2007 krijgt operazanger Luciano Pavarotti het ultieme eerbetoon: een bioscoopdocumentaire over zijn leven en werk, gemaakt door een Hollywoodregisseur met naam en faam. Ron Howard, bekend van ‘Apollo 13’, ‘The Da Vinci Code’ en ‘Solo: A Star Wars Story’, dook in de archieven en ging praten met familie, vrienden en ex-collega’s, onder wie Plácido Domingo , die sinds de opnames in troebel #MeToo-water is geraakt.

'Pavarotti' is vanaf 23 oktober te zien in de bioscoop

Ron Howard «Pavarotti was en is nog steeds de bekendste naam uit de operawereld, maar de meeste mensen weten weinig over zijn leven, en dat is op zich een opera waard. Pavarotti was een rebel, een bon vivant, iemand die zich zowel in zijn carrière als in zijn privéleven niet door regeltjes liet leiden.»

– Zijn liefdesleven was op zijn zachtst gezegd kleurrijk. Was het moeilijk om zowel zijn eerste vrouw Adua als zijn tweede vrouw Nicoletta in dezelfde film te krijgen?

Howard «Wel, het is de allereerste keer dat beide families echt samengewerkt hebben. Dus ja, het was niet makkelijk (lacht). Maar ik denk niet dat ik de film gemaakt zou hebben als dat niet gelukt was. En wat ik interessant vond: ook al heeft hij zijn naasten veel verdriet en hartzeer bezorgd, zijn familie houdt van hem, ze mist hem nog steeds en ze wilden hem allemaal eer betonen met deze film.»

– Na zijn dood is er veel ruziegemaakt over zijn erfenis. Hoe leek de sfeer nu?

Howard «Er zijn nog altijd veel spanningen. Dat onderwerp lag heel gevoelig. Maar ik vond hun medewerking vooral inspirerend: het is bijna een les in vergeven, in voortgaan met je leven ondanks alles wat er is gebeurd. Ze praten over hoe iedereen naar Pavarotti’s sterfbed is gekomen, ook ex-geliefden die nooit met hem getrouwd waren. Zijn eerste vrouw heeft toen, hoe emotioneel dat moment ook geweest moet zijn, nog één keer voor hem gekookt. Dat zijn prachtige verhalen.»

– Hebt u hem eigenlijk ooit ontmoet?

Howard «Eén keer. Het stelde weinig voor, een korte handdruk en een knikje, maar ik herinner me vooral hoe aanwezig hij was. Het was jaren geleden, tijdens een feestje na de uitreiking van de Golden Globes: de grootste Hollywoodsterren waren er, maar toen hij aankwam, stond hij meteen in het middelpunt van de belangstelling. Gewoon het feit dat hij daar was, betekende voor ons meer dan al de rest die avond.»

