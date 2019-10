De laaghartige Mordred heeft zijn twijfels: 'Guinevere wil deelnemen aan 'The Voice'!'

Koning Arthur was een tragische figuur. In legenden wordt verteld dat zijn trouwe vriend Lancelot zijn bloedmooie Guinevere wilde inpalmen. Dan heb je nog het gedoe met dat toverzwaard, de Ronde Tafel, de zoektocht naar de Heilige Graal... Arthur en zijn wereld doen ons nog steeds wegdromen. Naast een resem films en boeken zijn er ook re-enactmentgroepen die de Keltische helden weer tot leven willen brengen. Ook in ons land is er zo’n groep. Wij spraken met de ondervoorzitter, die zijn echte naam liever niet afgedrukt ziet.

HUMO Waarom mag je echte naam niet worden vermeld?

Mordred «Omdat ik strafbare feiten heb gepleegd: een half jaar geleden heb ik koning Arthur onthoofd, met zijn eigen zwaard.»

HUMO Waarom heb je dat gedaan?

Mordred «Ik ben de laaghartige Mordred, bastaardzoon van Arthur. Ik haat die rotzak en ik wilde zijn rijk inpalmen, én ook zijn vrouw Guinevere. Dat hoort nu eenmaal bij mijn rol. Het eerste is al gelukt, maar nu wil Guinevere onze groep verlaten omdat ze in het voorjaar wil meedoen met ‘The Voice’. Dat meisje zingt niet onaardig en ze is het bekijken waard, maar dat wordt niks. Guinevere is een ijskoningin: hoe bloedmooi ze ook is, de koude rillingen lopen over je rug als je naar haar kijkt. Daar sms’t het pubiek niet voor.»

HUMO Iemand het hoofd afhakken, gaat dat niet wat ver?

Mordred «Dat zei Merlijn ook, maar ik heb hem geantwoord: ‘Ten eerste: in het Keltische Brittannië van de 6de eeuw was dat heel gewoon, je mag al blij zijn dat ik de schurk niet heb gefolterd. En ten tweede: als je dat er een beetje over vindt, maak hem dan weer levend. Je bent toch een magiër, of niet?’

»Maar nog even over ‘The Voice’: ik heb gehoord dat Tourist LeMC coach zal worden. Dan weet je dat het alleen maar over emoties zal gaan, want die kerel is de gevoeligste man op de rechteroever van de Schelde. Ja, dan kun je het wel vergeten als ijskoningin. Al zijn koude rillingen óók emoties. Misschien moet ze die kaart spelen, met een song van Robyn of zo.»

HUMO Hoe hebben jullie die zaak afgehandeld?

Mordred «Arthur, bedoel je? Een mug bellen heeft in zo’n geval weinig zin. We bevonden ons in het heilige woud van Knurgamador, in werkelijkheid een stuk bos in Retie. Daar hebben we hem begraven. Guinevere heeft bij de kuil ‘We’ll Meet Again’ gezongen. Die song is historisch niet correct, maar hij was wel toepasselijk. Het had een mooi moment moeten worden, maar iedereen bleef er onbewogen bij. Ja, ik heb het al gezegd, hè: dat kind kan geen emoties overbrengen. En dan per se aan ‘The Voice’ willen meedoen, het is onbegrijpelijk.»

HUMO Hebben jullie die man dan als vermist opgegeven?

Mordred «Ah nee, wij werden niet geacht te weten wie hij in het zogenaamde echte leven was. Nu wist ik dat toevallig wel: hij was mijn chef in het bedrijf waar ik werk. Na dat weekend heb ik na een uurtje gevraagd: ‘Tiens, heeft den Bert een dag congé gepakt of zo?’ Je moet die werelden strikt gescheiden kunnen houden, hè.»

HUMO Gebeurt dat soort ongelukken vaker bij re-enactments?

Mordred «Zeker. Zo hoorde ik onlangs dat Hitler in een WO II-groep Churchill de keel heeft doorgesneden. Dat kan niet, vind ik, je moet je aan de historische feiten houden. Maar wij hebben geen feiten, er zijn alleen vage verhalen die elkaar vaak tegenspreken. Wij moeten ons baseren op de karakters. Ik draag de zware last gestalte te moeten geven aan de onbetrouwbare, misdadige Mordred. En dan moet je gewoon doen wat je te doen staat, vind ik, binnen de krijtlijnen van die gewelddadige psychopaat. Als je dan denkt: oei, dat is wel Bert, mijn collega, dan ben je niet goed bezig. Zo denken psychopaten namelijk niet. Ik heb trouwens Berts job gekregen. Voorlopig natuurlijk,want als hij weer opduikt, zal ik graag plaats ruimen.»

Hugo Matthysen