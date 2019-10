Herman Brusselmans: 'Zeg, klimaatactivist, een beetje pepperspray in je ogen, is dat zo erg?'

Herman Brusselmans gaat iedere week op zoek naar het verhaal achter een opvallende kop in de krant of op een nieuwssite.

Het is me wat met dat klimaat tegenwoordig. Regent het niet, dan blijft het godverdomme droog op de koop toe. Wat te doen als het in de winter eventueel zou sneeuwen? Nou, samen met de kids een sneeuwman maken natuurlijk! Met twee kooltjes als ogen, een wortel als neus en een beuling als penis. Wil je een vrouwelijke sneeuwman maken, dan gebruik je een mossel als pruim. Je kunt uiteraard ook een genderneutrale sneeuwpersoon maken, en dan ram je die zowel een beuling als een mossel tussen de liezen. Ondertussen smelten helaas wel de ijskappen, leggen de gletsjers er het bijltje bij neder en zijn er in Indonesië zoveel overstromingen dat iedere burger er gratis zwemvliezen en een snorkel krijgt. Die dragen ze ook binnenshuis, want de Indonesische hutten laten nogal makkelijk vocht door.

Tegen dat alles protesteren klimaatactivisten, die zich verenigd hebben in verschillende clubs: onder meer de Greta Thunberg Companie, de Anuna De Wever Unionisten en Extinction Rebellion, dat de eerste prijs krijgt voor de debielste naam in de geschiedenis van het klimaatactivisme. Dat zootje ongeregeld bestaat uit veganisten, sandaalfanaten, antihygiënisten, wijven met okselhaar, dubbelslachtige travestieten, en werkloze bachelors die in plaats van ernstig te studeren voor hun masterdiploma de straten onveilig maken, met slechts één doel: bushokjes en etalages van winkels vernielen, terwijl ze zo high als een aap zijn van te veel bomenschorssap te drinken. Mensen lastigvallen tijdens onwettige betogingen in de centra van grote steden, dat kunnen ze wel, maar ervoor zorgen dat de CO2-uitstoot afneemt door bijtijds hun tanden te poetsen en minder scheten te laten, ho maar.

En dan kijken ze ervan op dat ze tijdens hun agressieve raids op een paar politiecordons stuiten. Daarbij houden ze zich niet in om met van alles naar de agenten te gooien: bakstenen, kasseien, telefoonpalen, reservewielen van auto’s, fietsen, gruis, afval, dorre bladeren, enzovoort. Verschillende van onze politiemannen en politievrouwen en politiepersonen worden door die projectielen getroffen, en dienen afgevoerd te worden, waarna ze drie tot tien dagen arbeidsongeschikt zijn. Derhalve hoeft het geen verbazing of verwondering te wekken dat de politie af en toe terugslaat. Maar daar kunnen de activisten niet tegen, nee hoor. Als een bende mietjes gaan ze klagen dat ze onheus behandeld worden door de flikken, en gepest worden, en pepperspray in hun smoel gespoten krijgen, en beschoten worden door het waterkanon, en geboeid worden afgevoerd. Eigen schuld, dikke bult.

Trouwens, een beetje pepperspray in je ogen, is dat zo erg? Oké, je bent een paar minuten blind, en je ogen voelen aan alsof ze in de fik gezet zijn, en je hebt de neiging tot kotsen, maar die neiging tot kotsen hebben de activisten sowieso, van te veel tofu en seitan en graspollen en gepasteuriseerde linzen te vreten. En met dat pesten valt het ook wel mee. Er zijn inderdaad politielui die de activisten ietwat uitdagen, maar dat is vaak op een ludieke manier, bijvoorbeeld door te zeggen: ‘Trek eens aan m’n vinger!’ En als de betoger aan de vinger trekt, dan laat de agent z’n broek zakken en schijt hij een straal diarree op de schoenen van de betoger. En als een agent, puur om zich even te amuseren, met z’n matrak de betoger een soort van hersenschudding slaat, dan doet die man of vrouw of persoon alleen maar z’n plicht.

Kun je uit dat alles opmaken dat ik een tegenstander ben van de klimaatactivisten? Bij lange na niet! En kun je uit dit alles opmaken dat ik een supporter ben van de politie? Integendeel! De politie doet veel verkeerde dingen, en daar heb ik zelf heel wat ervaring mede. Vorige week reed ik op m’n Triumph Street Triple 140 kilometer per uur in een zone waar je ten hoogste 70 mag. Ik werd achtervolgd en tegengehouden door een zwaantje, en ik zei: ‘Zwaan, ik moest dringend naar het ziekbed van m’n grootmoeder, want haar fistel is beginnen ontsteken en daarom kan ze nu niet meer pissen zonder dat haar kut blauw uitslaat.’ Denk je dat die klootzak dat argument in overweging nam? Welnee, hij begon me uit te schelden, en beloofde me dat ik een enorme boete zou krijgen, alsmede m’n rijbewijs zou verliezen. Dat moet je net tegen mij zeggen. Ik haalde m’n pepperspray boven, spoot z’n smoel vol, en reed met 200 kilometer per uur naar huis. Lang leve de anarchie!