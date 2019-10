Snel, vijf trefwoorden! ‘Seksuologe’, ‘MNM’, ‘Limburg’, ‘ros’ en – binnenkort misschien – ‘de slimste mens ter wereld’. Het zeventiende seizoen van de quiz is amper begonnen of Lotte Vanwezemael is er al mee aan de haal. Tegelijk heeft ze een nieuw MNM-programma (‘Hot N Cold’) én een boek (‘Doe ik het goed?’). Om van die breed lachende toekomst nog te zwijgen: ‘De tweede zijn is niet goed genoeg voor mij.’