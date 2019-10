'Kinderen van het verzet': 'Mijn moeder bloedde zo hevig dat omstanders flauwvielen, maar haar bewakers waren meedogenloos'

'Mijn moeder moest poedelnaakt op een brits gaan liggen. Dan bracht de kampdokter een lange priem bij haar in, om haar onvruchtbaar te maken'

MARCEL TORFS «Toen de Duitsers op 10 mei 1940 het land binnenvielen, had mijn vader nog maar net zijn dienstplicht gedaan. Bij de algemene mobilisatie moest hij onder de wapens. Hij heeft niet lang gevochten: op 24 mei kwam zijn compagnie onder mortiervuur te liggen, vader heeft een stuk van een shrapnelgranaat in z’n schouder gekregen. Vanaf dan had hij nauwelijks nog gevoel in zijn rechterarm, hij was ook zijn wijsvinger kwijt. Doordat hij in het ziekenhuis was beland, is hij nooit krijgsgevangen genomen. (Neemt foto van tafel) Kijk, dat is mijn vader.»

HUMO U lijkt ongelofelijk hard op hem.