Humo helpt u aan een lief: 'Check per dag niet meer dan vijf profielen op Tinder'

Voor de ene is Tinder een short cut naar relationeel succes, voor de andere een rioolput vol ongewenste dickpics en weinig begeesterend gewauwel. Maar om uw digitale appetijt te behouden, houdt u uw swipeduim best in het gareel, want hoe meer u swipet, hoe minder trek u hebt in de andere Tinderaar. Dat blijkt uit een onderzoek van Tila Pronk en Jaap Denissen , professoren aan de universiteit van Tilburg.

HUMO Een teveel aan vissen in de zee heeft een negatieve invloed op het datinggedrag van hengelende Tinderaars?

JAAP DENISSEN «Klopt. We onderzochten het Tinder-gedrag van duizend vrijwilligers tussen 18 en 30 jaar. We schotelden hun reeksen van profielen voor, met de optie om ze te liken of te disliken, net zoals op Tinder. Wat bleek? Hoe groter de reeksen, hoe groter de kans op afwijzingen. Als het datingaanbod eindeloos lijkt, slinkt de kans op matches en een mooie romance. Wat allicht wel evolutionair te verklaren is: de mens is niet geprogrammeerd om te kiezen uit zo’n overvloed aan potentiële liefdespartners. We zijn er gewoon psychologisch en biologisch niet op voorbereid. Het zou kunnen dat we ons overweldigd voelen en ons willen afsluiten van die prikkels, waardoor we in afwijzende modus terechtkomen.»

HUMO Is dat voortdurende afwijzen slecht voor ons humeur?

DENISSEN «Door veel profielen af te keuren, kom je in een bepaalde mindset terecht. Als je mensen afwijst, zelfs al is het online, kun je het gevoel krijgen dat je een slecht persoon bent. Zeker als je die negatieve handeling op één dag ontelbare keren uitvoert. Dat afwijzen maakt je ook pessimistischer over je eigen kansen in de liefde. Misschien wel omdat je beseft hoe groot de datingpoel waarin je vist wel is. Je wordt bovendien nog kritischer tegenover andere Tinderaars. Je gaat op elke slak zout leggen. Je denkt dat de volgende swipe een nog mooiere lach of hipper kapsel zal opleveren. Maar uiteindelijk krijg je steeds minder hoop om ooit nog aan een goede match te raken.»

HUMO Maken die negatieve emoties het ook moeilijker om in het echte leven een goed lief te spotten, in de wachtrij bij de bakker, bijvoorbeeld?

DENISSEN «Het lijkt ons niet onlogisch dat er een verband bestaat tussen onze ervaringen tijdens online en offline daten. Het aantal singles wordt alleszins almaar groter. En als mensen op date gaan, doen ze dat met steeds meer aarzeling.»

HUMO Doordacht swipen dus?

DENISSEN «Inderdaad! Het is zoals die slogan die op bierflessen staat: ‘Geniet, maar met mate.’ Probeer per dag niet meer dan vijf profielen na elkaar te beoordelen. Anders loop je het risico je suf te swipen en pardoes die ideale match in de vergeetput te zwieren.»