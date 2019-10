Dieumerci Mbokani: 'De dood van mijn zoontje David heeft me de kracht gegeven om door te gaan'

'Er bestaat een beeld van mij dat ik arrogant ben, maar wie me beter leert kennen, moet toegeven dat dat niet klopt'

HUMO Volgende maand word je 34. Da’s niet piep meer voor een voetballer. Hoe hou je het vol?

DIEUMERCI MBOKANI «Mijn lichaam heeft nog niets aan kracht ingeboet en mijn benen zijn fitter dan ooit. Zolang ook in mijn hoofd alles goed zit, blijf ik doorgaan. Of ik dan 33 of 34 ben, maakt niet uit. De goesting om op het veld te staan, is nog altijd even groot. Mijn snelheid was vroeger misschien ietsje beter, maar mijn pure voetbalkwaliteiten – mijn techniek en afwerking – zijn onaangetast. Geloof me maar, voor jou zit nog steeds dezelfde Mbokani: als het van mij afhangt, ga ik nog jaren door.»