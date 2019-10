Marc Didden: 'Peter Handke heeft de Nobelprijs gekregen. Niet gewonnen, want de Nobelprijs is geen wedstrijd'

Hij heeft die dus gekregen en niet gewonnen, zoals journalisten schrijven, want de Nobelprijs is geen wedstrijd, maar een weloverwogen gevolg van een beslissing van enkele hoogwaardige deskundigen. Het is hún prijs, denken ze terecht, daar in Stockholm. En ze geven die aan wie ze willen, met of zonder uitleg.

De bekroonde auteur hield er over sommige dingen rare gedachten op na, lees ik overal. Ook mij zinnen die niet helemaal, al moet ik er wel gauw bij zeggen dat ik liever auteurs heb die rare gedachten hebben dan auteurs die helemaal geen gedachten hebben – waarmee ik zeker niets naars wil zeggen over Eva Daeleman.

Handke ken ik allang. Van 1969 om precies te zijn, toen ik in het Gentse keldertheater Arca aanwezig was bij een voorstelling van zijn eerste toneelstuk ‘Publikumsbeschimpfung’ (dat daar ‘Dag, Jan’ heette). Kort daarop zag ik op dezelfde plek ook ‘Kaspar’ en ‘Der Ritt über den Bodensee’, en die beide opvoeringen maakten me nieuwsgierig genoeg om er de brochures van te kopen. En ja, wat ik wel al vermoedde, bleek ook waar: Handke is een schrijver, een groot schrijver. Dat merk ik ook vaak voor het slapengaan, wanneer ik zijn ‘De geschiedenis van het potlood’ (Privé-domein nr. 101) op de nachtkast zie liggen en er een paar lemma’s uit lees. En weer eens besef dat een potlood een gevaarlijk wapen kan zijn. Marc Didden