Waarom de toekomst aan de zestigplussers is: 'We worden ouder dan 120 jaar, dat is evident'

We worden bijna allemaal het liefst zo oud mogelijk, maar als die oude dag gepaard gaat met ziekten die ons tot een rollator veroordelen of een immobiel bestaan achter de geraniums, is een lang leven al een stuk minder aantrekkelijk. Er is echter goed nieuws: volgens steeds meer wetenschappers is ouderdom een ziekte, en dus iets wat in principe te genezen is. Crossen we straks op ons 120ste nog door het bos op onze mountainbike? Wint Hugo Camps over twintig jaar ‘Dancing with the Stars’? Het zou zomaar kunnen!