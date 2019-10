'Wat ik nu nog doe, moet echt belangrijk zijn'

Het verkeer in New York staat stil, en ook alle metrostellen zitten stampvol. Greta Thunberg spreekt de Verenigde Naties toe, en ook de Duitse bondskanselier Angela Merkel en de Amerikaanse president Donald Trump zijn in de stad. In 57th Street houdt Andrew Wylie kantoor, de beroemdste literaire agent ter wereld. In Wylies vertrekken mogen we Salman Rushdie interviewen, maar de schrijver staat in de file en zal wat later zijn, zegt hij aan de telefoon: ‘Ach, wat hou ik van deze stad!’ Niet veel later verontschuldigt hij zich omstandig voor de vertraging.

Salman Rushdie «‘Er kan van alles gebeuren,’ staat er ergens in mijn nieuwe boek (lacht). En dat klopt ook. Dat jonge meisje, dat vorig jaar nog in haar eentje in de kou op de stoep zat, blijft me verbazen.»